Versuchter Totschlag: Diese Strafe verhängt das Gericht für Attacken in Altensteiger Bar

Der 56-Jährige, der in einer Altensteiger Bar aus heiterem Himmel zwei Menschen angriff und deren möglichen Tod in Kauf nahm, muss für drei Jahre ins Gefängnis.
Die Richtung, in die sich das Urteil der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Tübingen bewegen wird, hatte der Vorsitzende Richter Armin Ernst am Ende des vorherigen, zweiten Prozesstages vorgegeben. Eine Vorberatung hatte eine mögliche Verurteilung nach Paragraf 323a des Strafgesetzbuches ergeben. Dieser regelt das Strafmaß für Taten, die im Vollrausch begangen wurden.