Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen ermitteln laut eigenen Angaben seit Januar 2025 gegen einen 31-Jährigen aus Albstadt wegen des versuchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes.

Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Den Ermittlungen zufolge soll der Mann über einen Messenger-Dienst Kontakt zu einem 13-jährigen Mädchen aus Nordrhein-Westfalen aufgenommen und es im weiteren Chatverlauf unter anderem zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben.

Kein persönlicher Kontakt

Außerdem soll der Beschuldigte von dem Kind verlangt haben, intime Bilder von sich zu fertigen und ihm zu übersenden. Zu einem persönlichen Kontakt zwischen dem 31-Jährigen und dem Kind war es bislang laut Mitteilung nicht gekommen.

Auf Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkten richterlichen Beschlusses durchsuchten die Ermittler am Dienstagmorgen die Wohnung und die Arbeitsstelle des einschlägig vorbestraften Deutschen, beschlagnahmten entsprechende Beweismittel und nahmen den Mann fest.

Der Beschuldigte wurde im Anschluss dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits im Vorfeld der Festnahme von der Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen dauern weiter an.