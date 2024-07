Schuss am Bahnhof – 16-Jähriger verletzt

Versuchter Raubüberfall in Rottweil

1 Der 16-Jährige wurde von drei maskierten Männern überfallen und mit einer Waffe bedroht. (Symbolfoto) Foto: thaiprayboy - stock.adobe.com

Schlimme Szenen in Rottweil: Am Bahnhof haben maskierte Täter einen 16-Jährigen mit einer Waffe überfallen.









Link kopiert



Die Polizei schildert das Geschehen am Montag in einer Mitteilung. Demnach ist es am Freitagabend im Bereich des Rottweiler Bahnhofs zu einem versuchten Raub gekommen. Dabei wurde eine Waffe abgefeuert.