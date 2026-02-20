Versuchter Mord in VS: 30 Mal auf die Mutter eingestochen – „habe Spaß gemacht“

Eine 74-Jährige ruft in VS schwer verletzt den Notruf. Ihr Sohn soll sie zuvor mit einem Messer attackiert haben. Die Spurenlage ist eindeutig – doch der Angeklagte bestreitet die Tat.

Mit einem Lachen reagiert der 47-jährige Angeklagte, nachdem im Gerichtssaal der Notruf der Mutter abgespielt wurde. Schwer atmend schilderte die lebensgefährlich verletzte 74-Jährige am Telefon, dass sie von ihrem Sohn angegriffen wurde und verletzt sei. „Wo bluten Sie?“, fragt der Beamte am anderen Ende. „Überall“, sagt die Frau, „bitte kommen Sie schnell.“

Zuvor – davon sind die Ermittler und die Staatsanwaltschaft überzeugt – hatte ihr Sohn brutal auf seine Mutter eingeschlagen und vor allem eingestochen. Und zwar wohl ohne jede Vorwarnung. Laut Anklage saßen die beiden in der gemeinsamen Wohnung eines Mehrfamilienhauses an einem Donnerstagabend im November im Wohnzimmer und sahen fern, als es zu dem fast tödlich verlaufenden Angriff kam.

Mit Fäusten hat der 47-Jährige, der in VS geboren wurde, den Ermittlungen zufolge zunächst auf den Kopf seiner Mutter eingeschlagen. Dann nahm er ein auf dem Tisch liegendes Messer (Klingenlänge sechs Zentimeter) und stach rund 30 Mal auf die wehrlose Frau ein. Die Stiche gingen teilweise bis auf den Knochen.

Die 74-Jährige flüchtete anschließend in ihr Schlafzimmer und wählte den Notruf. Als die erste Streife am Einsatzort eintraf, öffnete der Sohn selbst die Tür, wie ein Beamter im Zeugenstand schilderte. Wie dramatisch die Lage für das Opfer war, schien anfangs unklar. Der Sohn habe sie auf das Sofa gesetzt – die Mutter sei anschließend aus dem Flur gekommen, „die Haare waren rot“, sagt der Beamte.

Ernst der Lage wird erst später deutlich

Dass es sich dabei um Blut handelte, war für ihn zunächst nicht ersichtlich. Der zweiten Streife und insbesondere der Besatzung des Rettungswagens wurde der Ernst der Lage schließlich bewusst. Die Frau hatte viel Blut verloren und schwebte in Lebensgefahr. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum konnte ihr Leben gerettet werden. Sie machte allerdings schon in der Notaufnahme deutlich: Ihren Sohn möchte sie nicht anzeigen. Die Aussage vor Gericht verweigert sie.

Die Tat spielte sich in der Landhausstraße in Schwenningen ab. Foto: Marc Eich

Und der Sohn? Der kam nach der Festnahme am Tatort direkt in eine Fachklinik. Im Gerichtssaal leugnet er die Tat. Dem großen Mann mit eingefallenen Wangen und auffälliger Frisur werden die Fußfesseln nicht abgenommen und die Handfesseln erst nach einiger Zeit. „Ich mach doch niemandem was“, sagt er dem Vorsitzenden Richter Arno Hornstein. „Das bezweifle ich gerade ein bisschen“, entgegnet dieser trocken.

47-Jähriger bestreitet die Tat vehement

Denn der 47-Jährige zeigt sich angesichts der Vorwürfe durchaus ungehalten. Immer wieder unterbricht er die Zeugen, wenn sie vom Tattag sprechen – „das stimmt nicht“. Er habe die Mutter nur "gepikst" und sie habe nach dem Angriff „normal“ ausgesehen, „ich hab’ mit meiner Mutter Spaß gemacht“, betont der Angeklagte. „Glauben Sie, Ihre Mutter hat das spaßig gefunden?“, fragt der Richter ruhig. Der Angeklagte: „Schon.“

In der Verhandlung wird deutlich: Der Mann leidet an einer psychischen Krankheit. Vor dem Landgericht geht es deshalb insbesondere um die Schuldunfähigkeit des 47-Jährigen. Bei ihm ist eine paranoide Schizophrenie festgestellt worden, er soll Stimmen hören. Der Mann hat bereits Gefängnis- und Psychiatrieaufenthalte hinter sich (unter anderem in Serbien, wohin er zwischenzeitlich abgeschoben wurde). Trotz allem behauptet er: „Ich bin nicht krank.“

Keine stationäre Aufnahme in Fachklinik

Tragisch: Nur knapp zwei Wochen vor der Tat ist der 47-Jährige in einer Fachklinik vorstellig geworden. Seine Mutter hatte den Eindruck, dass die verschriebenen Medikamente nicht mehr wirken. Doch zu einer stationären Aufnahme kam es nicht. Stattdessen ging es zurück in die gemeinsame Wohnung – dem späteren Tatort.

Dort sowie an Opfer und Angeklagtem konnten Kriminaltechniker nach dem Angriff zahlreiche Spuren sichern. Und alle machen deutlich, was sich trotz der Widerrede des Angeklagten nicht leugnen lässt: Der Sohn hat seine Mutter mit vielen Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Ihr Blut spritzte dabei auch ins Gesicht des 47-Jährigen und konnte dort selbst am nächsten Tag noch festgestellt werden.

Schuldfrage scheint bereits geklärt

Auch am blutverschmierten Tatmesser, das im Schlafzimmer der Mutter gefunden wurde, fand man Blut des Opfers, teilweise auch des Täters. Offenbar hatte er sich bei der Tat ebenfalls leicht verletzt. Einen Kampf gab es den Spuren zufolge nicht. An der Fleecejacke und der Hose der 74-Jährigen fanden die Kriminaltechniker 30 Einstiche, die meisten – 22 an der Zahl – am Rücken. „Es gibt keine Hinweise auf andere Spurenverursacher“, heißt es von den Beamten. Heißt: Ein anderer Täter kommt für den brutalen Angriff nicht infrage.

Auch wenn die Schuldfrage geklärt scheint, wird die Beweisaufnahme am kommenden Dienstag fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht dabei das Gutachten einer Psychiaterin. Sie verschaffte sich einen Eindruck vom psychischen Zustand des Angeklagten. Ihr Wort dürfte am Ende entscheidendes Gewicht haben bei der Frage, ob der Mann langfristig in der Forensik untergebracht werden soll. Am selben Tag soll zudem das Urteil fallen.