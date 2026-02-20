Versuchter Mord in VS: 30 Mal auf die Mutter eingestochen – „habe Spaß gemacht“

Eine 74-Jährige ruft in VS schwer verletzt den Notruf. Ihr Sohn soll sie zuvor mit einem Messer attackiert haben. Die Spurenlage ist eindeutig – doch der Angeklagte bestreitet die Tat.
Mit einem Lachen reagiert der 47-jährige Angeklagte, nachdem im Gerichtssaal der Notruf der Mutter abgespielt wurde. Schwer atmend schilderte die lebensgefährlich verletzte 74-Jährige am Telefon, dass sie von ihrem Sohn angegriffen wurde und verletzt sei. „Wo bluten Sie?“, fragt der Beamte am anderen Ende. „Überall“, sagt die Frau, „bitte kommen Sie schnell.“