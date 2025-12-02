Versuchter Mord in Trossingen: Täter flieht aus Forensik – Ärztlicher Direktor erklärt, wie ihm das gelang

Ein Mann ist aus der einer Psychiatrie bei Konstanz geflohen. Es handelt sich um einen Straftäter, der in Trossingen einen versuchten Mord begangen hatte. So gelang ihm die Flucht.
Wo ist Montassar D.? Der 20-jährige Gewalttäter floh am vergangenen Samstag aus der Psychiatrie in Konstanz-Reichenau. Die Polizei warnt vor einem möglichen psychischen Ausnahmezustand und aggressivem Auftreten des Geflohenen. Nach dem jungen Mann wird weiterhin gefahndet – derweil werden weitere Details und Spuren in der Region bekannt.