Versuchter Mord in Sulz: Ermittlungen abgeschlossen – so geht es jetzt weiter

Im Fall des 41-Jährigen, der seine 72-jährige Mutter im Februar schwer verletzt und ihr Haus in der Sulzer Montendre Straße in Brand gesteckt haben soll, gibt es nun Neuigkeiten.
Ein brennendes Wohnhaus, eine schwer verletzte Seniorin, die zu Nachbarn flüchtet und per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen wird, und eine intensive Fahndung nach dem Täter: Den Großeinsatz am 15. Februar in der Montendre-Straße dürften nicht nur die Beteiligten so schnell nicht vergessen. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen, und die Staatsanwaltschaft gibt auf Nachfrage Details zum weiteren Vorgehen bekannt.