Was sagt die Staatsanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen?

Versuchter Mord in Seedorf

1 Der Tatort: Auf dem Seedorfer Schulhof kam es an einem Samstagmorgen zur brutalen Attacke zweier 14-Jähriger auf einen 22-Jährigen. Foto: Otto

Diese Nachricht hatte für Entsetzen gesorgt: Zwei 14-Jährige sollen Ende November einen 22-Jährigen in Seedorf brutal zusammengeschlagen haben. Der Vorwurf: versuchter Mord. Wie laufen die Ermittlungen? Wir haken nach.















Kreis Rottweil - Es war mitten im Ort, auf dem Seedorfer Schulhof, als die beiden 14-Jährigen am Morgen des 12. November, ein Samstag, gegen 7.30 Uhr ihr Opfer mit "äußerster körperlicher Gewalt" niedergeschlagen haben sollen. Sie ließen den 22-Jährigen bewusstlos zurück – und nahmen dessen Tod in Kauf, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.