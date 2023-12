Versuchter Mord in Lauterbach

1 Die zuständigen Beamten beschrieben das Vorgehen am Tatort. (Symbolfoto) Foto: SZ-Designs - stock.adobe.com/S.Zitzmann

Im März dieses Jahres soll der Angeklagte versucht haben, seine Frau zu erstechen. Nun sagten die zuständigen Polizeibeamten aus. Zum Zustand des Angeklagten beschrieben die geladenen Zeugen unerwartetes.









Beim Prozesstermin um einen Eritreer, dem vorgeworfen wird, im März dieses Jahres versucht zu haben, seine Ehefrau in der Wohnung in Lauterbach mit mehreren Messerstichen zu ermorden, wurde das Geschehen nach der Tat am Freitag vor dem Landgericht Rottweil nachvollzogen.