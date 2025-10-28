Versuchter Mord in Gosheim?: Schuss abgegeben – Fahrer flieht vor Polizei und rast auf Beamtin zu

Ein Mann hat in Gosheim versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen – und soll dabei gezielt auf eine Beamtin zugefahren sein. Die Polizei spricht von einem versuchten Mord.
Ein nächtlicher Fluchtversuch hat in Gosheim (Kreis Tuttlingen) ein gefährliches Ende genommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsam Pressemitteilung erklären, fiel einer Streifenbesatzung am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr ein Renault Megane auf, der innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.