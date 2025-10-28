Versuchter Mord in Gosheim?: Schuss abgegeben – Fahrer flieht vor Polizei und rast auf Beamtin zu

Ein Mann hat in Gosheim versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen – und soll dabei gezielt auf eine Beamtin zugefahren sein. Die Polizei spricht von einem versuchten Mord.

Ein nächtlicher Fluchtversuch hat in Gosheim (Kreis Tuttlingen) ein gefährliches Ende genommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsam Pressemitteilung erklären, fiel einer Streifenbesatzung am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr ein Renault Megane auf, der innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Trotz Blaulicht und Anhaltesignalen gab der 24-jährige Fahrer weiter Gas und verschwand zunächst aus dem Sichtfeld der Beamten. Kurz darauf trafen die Polizisten in einem Wohngebiet erneut auf das Auto – diesmal kam es direkt auf den Streifenwagen zu.

Laut Angaben der Polizei zeigte der Fahrer keinerlei Anzeichen zu bremsen. Die beiden Beamten konnten sich nur durch einen Sprung an den Fahrbahnrand in Sicherheit bringen.

Doch damit nicht genug: In einem weiteren waghalsigen Manöver steuerte der Mann das Auto anschließend auf eine Polizistin zu, die einen Zusammenstoß nur durch schnelles Zurückweichen verhindern konnte. Der zweite Beamte feuerte daraufhin einen Schuss auf die Seite des Fahrzeugs ab, um es zu stoppen.

Mann flieht zu Fuß – wird dann gefasst

Der 24-Jährige flüchtete anschließend zunächst mit dem Auto, ließ es dann aber stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach einer kurzen Fahndung konnte er laut Polizei in der Nähe widerstandslos festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet.