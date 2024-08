Versuchter Einbruch in Freiburg: Mann wird von Videokamera erfasst und von Nachbarn festgehalten

Versuchter Einbruch in Freiburg

1 Ein Mann wollte in ein Objekt in Freiburg-Haslach einbrechen. (Symbolfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Nach einem versuchten Einbruch haben Nachbarn einen Mann festgehalten, bis die Polizei eingetroffen ist.









Ein 39-jähriger Mann wurde am Montagabend, 12. August, gegen 22.30 Uhr nach einem Einbruchversuch in der Belchenstraße in Freiburg festgenommen.