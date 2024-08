Am Freitag ist ein 85-jähriger Mann in Schwenningen Opfer eines versuchten Betruges geworden.

Wie die Polizei mitteilt, gab sich ein Unbekannter am Telefon als Polizeibeamter aus und forderte den Mann auf, seine Wertgegenstände von der Bank zu holen und diese an die Polizei auszuhändigen. Daraufhin holte der Geschädigte einen hohen Bargeldbetrag von der Bank.

Kurze Zeit später kam der etwa 40-jährige männliche Tatverdächtige zur Wohnung des 85-Jährigen, um das Bargeld abzuholen. Der Mann verweigerte jedoch die Herausgabe des Geldes, da ihm der Tatverdächtige keinen Polizeidienstausweis vorzeigen konnte.

Lesen Sie auch

Einbruch in die Wohnung des 85-Jährigen

Danach begab sich der Geschädigte mit dem Bargeld zu einem Bekannten. Kurze Zeit später wurde in die Wohnung des 85-Jährigen im Graudenzer Weg in Schwenningen eingebrochen. Vermutlich versuchte der gleiche Täter das Bargeld zu entwenden, so die Polizei. Beim Einbruch wurden keine Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Freitag in der Zeit zwischen 13.30 und 15.30 Uhr sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Graudenzer Weg in Schwenningen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter der Nummer 07720 8500-0 erbeten.