Frauen schlagen Täter souverän in die Flucht

Versuchter Banküberfall in Jettingen

1 Die Sparkasse in Oberjettingen wurde am Montag von einem Bankräuber heimgesucht. Die Tat scheiterte jedoch. Foto: Thomas Fritsch

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montag die Sparkassen-Filiale in Oberjettingen zu überfallen. Das teilte die Polizei erst am Dienstagnachmitag mit.















Link kopiert

Jettingen - Der gescheiterte Überfall ereignete sich nach Angaben der Polizeidirektion Ludwigsburg am späten Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr bei der in der Herrenberger Straße in Oberjettingen gelegenen Filiale der Sparkasse.

Der Täter betrat demnach die Filiale und lief zielgerichtet in Richtung eines Schalters. An diesem führte eine Bankangestellte zu diesem Zeitpunkt ein Kundengespräch mit einer 34-jährigen Kundin.

Gegenstand in Rücken gedrückt

Hinter dieser Kundin positionierte sich der unbekannte Täter. Nach Polizeiangaben drückte der Mann einen unbekannten Gegenstand in den Rücken der Kundin. Der Mitarbeiterin der Bank sagte er hierbei, dass es sich um einen Überfall handle.

Nachdem zunächst weder die Mitarbeiterin noch die 34-Jährige reagierten, wiederholte er seine Aussage und fügte an, dass es sich hierbei nicht um einen Spaß handle.

Die beiden Frauen zeigten sich offenbar unerschrocken davon und wiesen den Unbekannten nach Polizeiangaben zurecht, woraufhin dieser dann die Bankfiliale verließ.

Kurze Zeit nach dem Vorfall hätten die Frauen schlussendlich erst den Ernst der Situation erkannt und darauf die Polizei informiert.

Täter trägt FFP2-Maske

Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alter, circa 170 Zentimeter großer Mann von kräftiger Statur beschrieben.

Er trug bei der Tatausführung eine weiße, schmutzige FFP2-Maske, eine schwarze Wollmütze, einen dunklen Parka und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Telefon 0800/1 10 02 25 Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.