Versuchte Sprengung in Empfingen: Volksbank zuversichtlich, dass Täter nicht wieder kommen

1 Beim Einbruch in den SB-Bereich der Volksbank in Empfingen sind keine Schäden entstanden. Foto: Daniel Begemann

Nach dem gescheiterten Versuch einer Geldautomatensprengung in Empfingen sieht sich die Volksbank im Kreis Freudenstadt in ihrem Sicherheitskonzept bestätigt. Die Fahndung nach den Tätern läuft weiterhin.









Link kopiert



Der Versuch, den Geldautomaten im Selbstbedienungsbereich (SB-Bereich) der Volksbankfiliale in der Haigerlocher Straße in Empfingen zu sprengen, erfolgt in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3.30 Uhr. Er scheitert jedoch nach wenigen Sekunden, wie die Volksbank unserer Redaktion berichtet. Denn als die Einbrecher die Automatiktüre aufhebeln, um in den SB-Bereich zu gelangen, geht ein lautstarker akustischer Alarm, verbunden mit Blinklicht los, der direkt an die Polizei geleitet wird. Die Täter – laut Volksbank drei Personen – flüchten sofort Richtung Autobahn.