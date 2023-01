1 Mäuse sind als Versuchstiere besonders beliebt. Foto: dpa/Uwe Anspach

In Baden-Württemberg und Bayern werden besonders viele Versuchstiere getötet. Die Wissenschaft sucht nach Alternativen.















Nirgendwo in Deutschland kommen so viele Versuchstiere zum Einsatz wie in Baden-Württemberg und Bayern. Das geht aus Zahlen hervor, die vom Institut für Risikobewertung erhoben worden sind. Demnach sind im Jahr 2021 bundesweit mehr als fünf Millionen Tiere bei Tierversuchen zum Einsatz – und größtenteils ums Leben – gekommen. Mit 856 584 Tieren liegt Baden-Württemberg auf Platz zwei hinter Bayern (891 280) und vor Nordrhein-Westfalen (845 194). Über die Hälfte aller Tiere, die von der Wissenschaft in Deutschland benutzt wurden, entfallen auf diese drei Bundesländer. Das ist schon in den vergangenen Jahren stets so gewesen.