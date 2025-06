Versuchsfeldtage in Orschweier: Krähen und Dürre machen Landwirten das Leben schwer

Egal, ob Getreide, Mais, Sojabohnen oder Futtererbsen: Bei den sogenannten Versuchsfeldtagen der Landratsämter Offenburg und Emmendingen werden Landwirten wichtige Fachinformationen über neue Sorten weiter gegeben. So auch in Orschweier. Dort wird nämlich ein „zentrales Versuchsfeld für die südliche Rheinebene“ betrieben. Dort werden verschiedene Kulturen auf hunderten Acker-Einzelparzellen des Geländes von Martin Anselm durchgetestet, wie sie auf unterschiedliche Mengen von pilzbekämpfenden Fungiziden oder unkrautreduzierenden Herbiziden reagieren.

Über den ganzen Tag führten dort die Pflanzenschutzberater Thomas Köninger und Alexander Heitz mehrere Hundert Landwirte in Gruppen aufgeteilt durch das Parzellengelände, um über den Stand der Winter- und Braugerste sowie frühem und spätem Winterweizen zu informieren. Aber auch die erst jung sprießenden Sorten von Futter- und Silomais wurden begutachtet. Sehr frühe Sojabohnen und spätere Sommer-Futtererbsen werden heuer ebenfalls unter der Versuchsaufsicht des landeseigenen „Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg“ durchgetestet.

Nach Begrüßung durch Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz schloss sich dem auch Klaus Dorner als Lahrer Kreisvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes an. Er sprach vorab nicht nur die leider weiter zunehmenden Wetterextreme an, sondern insbesondere auch eine beklagenswerte neue Krähenplage, die massive Schäden verursache. Die Vögel würden nämlich vermehrt frisches Saatgut direkt vom Acker klauen. Volker Heitz, Ortenauer Sachgebietsleiter für landwirtschaftliche Produktion, fasste anschließend schon mal die aktuelle Klima-Lage zusammen: „Wir brauchen dringend Regen, bevor die Sommerhitze kommt.“ Denn: Der diesjährige Frühling war nach 1893 und 1911 sogar der dritt-trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Drum müsse nun viel Regen her.

Weltweit gibt es positive Ernteprognosen

Zur Mittagspause erstatteten die beiden Markt-Experten Clemens Gugel (Karlsruher Raiffeisen-Zentralgenossenschaft) und Nico Fliegauf vom gleichnamigen Bad Krozinger Agrarhandelsunternehmen ihre informativen Kurzberichte – und waren sich bei ihren jeweiligen Einschätzungen völlig einig. Derzeit gibt es nämlich weltweit durchgehend positive Ernteprognosen, ob aus Australien, Argentinien, dem Schwarzmeergebiet oder den USA. Letztere erwarten auch beim Mais bislang eine besonders große Ernte. Das sei jedoch gar nicht gut für hiesige Landwirte, denn die entsprechend niedrig gehandelten Weltmarktpreise drücken derzeit ihre Gewinnerwartungen. So müssten badische Bauern folgerichtig für eine globale Trockenperiode zum Preisanstieg bitten. Beide Marktfachleute waren sich einig: Erst in den nächsten sechs bis acht Wochen wird die Agrar-Marktpreisentwicklung klarer werden – völlig abhängig von den weltweiten Wetterlagen. Das hilft den hiesigen Landwirten derzeit noch nicht recht weiter. Ihnen wird deshalb angeraten, ihre erwarteten Ernten sicherheitshalber an Abnehmer verteilt vorzuverkaufen – nämlich per individuellen „Vermarktungskontrakten“, quasi als Risikoverteilung. So müssen also auch Landwirte nun künftig wie Börsenhaie auf zeitlich richtige Verkaufspreise ihrer Ernten spekulieren.