1 Trotz Schmuddelwetters kamen viele Landwirte zum Versuchsfeldtag nach Orschweier. Ohne Gummistiefel war das Feld jedoch kaum betretbar. Foto: Decoux

Die extremen Wetterlagen weltweit und die damit verbundenen Ernteeinbußen sorgen für höhere Verkaufspreise für Mais und Getreide. Das wurde beim Versuchsfeldtag in Orschweier deutlich.









Bei verregneten Kulturveranstaltungen im Freien wären die Gäste vermutlich einfach weg geblieben. Nicht so beim Versuchsfeldtag in Orschweier, der sich speziell an Landwirte richtet. 150 Agrarökonomen aus den Landkreisen Ortenau und Emmendingen hatten sich schon vorangemeldet und erschienen auch in Orschweier – zumeist mit Gummistiefeln im Kofferraum. Beim Rundgang durch die zahlreichen Versuchsparzellen mit Getreide und Mais war es nach dem Dauerregen unangenehm matschig geworden.