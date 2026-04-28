Verstorbene Künstlerin aus Loßburg: Atelier von Margot Jolanthe Hemberger feierlich eingeweiht

Das Atelier der Loßburger Künstlerin Margot Jolanthe Hemberger, die 2016 gestorben ist, wurde mit großem Aufwand renoviert. Nun konnte die Einweihung gefeiert werden.
Ein „Kunstatelier zum Anfassen“ sollte das mit erklecklichem Aufwand renovierte Anwesen an der Hauptstraße nach den Vorstellungen der Margot-Jolanthe-Hemberger-Stiftung werden. Es ging bei der Neugestaltung darum, einen reinen Musealcharakter zu vermeiden und stattdessen das Leben und Wirken der weit über die Kreisgrenzen hinaus berühmten Künstlerin „erlebbar“ zu machen.