Verstöße in Rust und Kehl: Zoll entdeckt illegale Arbeiter in Ortenauer Gaststätten

1 Eine Arbeitnehmerin in Kehl hielt sich zum Zeitpunkt der Kontrolle illegal in Deutschland auf. Foto: Molter/dpa Der Zoll hat bei Kontrollen in Gastronomiebetrieben mehrere Verstöße aufgedeckt. Unter anderem trafen die Beamten auf illegal beschäftigte Arbeitnehmer.







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Bei verdachtslosen Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach am 24. Mai in acht Ortenauer Restaurants und Cafés wurden mehrere Verstöße festgestellt. In einem Gastronomiebetrieb in Rust trafen die Zöllner auf zwei dort arbeitende Frauen aus der Ukraine, in einem Kehler Restaurant auf einen türkischen Angestellten, für welche die beiden verantwortliche Betreiber der Gaststätten keine Meldungen zur Sozialversicherung, auch nicht die für die Branche vorgeschriebene Sofortmeldung, abgegeben hatten. Darüber informiert das Zollamt in einer Mitteilung.