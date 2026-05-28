Verstöße in Rust und Kehl: Zoll entdeckt illegale Arbeiter in Ortenauer Gaststätten
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Eine Arbeitnehmerin in Kehl hielt sich zum Zeitpunkt der Kontrolle illegal in Deutschland auf. Foto: Molter/dpa

Der Zoll hat bei Kontrollen in Gastronomiebetrieben mehrere Verstöße aufgedeckt. Unter anderem trafen die Beamten auf illegal beschäftigte Arbeitnehmer.

Bei verdachtslosen Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach am 24. Mai in acht Ortenauer Restaurants und Cafés wurden mehrere Verstöße festgestellt. In einem Gastronomiebetrieb in Rust trafen die Zöllner auf zwei dort arbeitende Frauen aus der Ukraine, in einem Kehler Restaurant auf einen türkischen Angestellten, für welche die beiden verantwortliche Betreiber der Gaststätten keine Meldungen zur Sozialversicherung, auch nicht die für die Branche vorgeschriebene Sofortmeldung, abgegeben hatten. Darüber informiert das Zollamt in einer Mitteilung.

 

Gegen beide Gastronomen wurden deshalb Bußgeldverfahren eingeleitet. Dem Mann aus der Türkei war eine Erwerbstätigkeit zudem nicht erlaubt, auch ihn erwartet deshalb ein Bußgeldverfahren. In einem weiteren Kehler Betrieb war eine algerische Staatsbürgerin ohne erforderliche aufenthaltsrechtliche Dokumente beschäftigt, sie hielt sich illegal im Bundesgebiet auf.

Schon im letzten Jahr war die Frau entsprechend aufgefallen und deshalb aus Deutschland ausgewiesen worden, heißt es weiter. Nun muss sie sich wieder in einem Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthaltes und der unerlaubten Arbeitsaufnahme verantworten. Der Arbeitgeber wird wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt und der unerlaubten Ausländerbeschäftigung belangt werden. In zwei weiteren Betrieben stellten die Zöllner geringfügige Ordnungswidrigkeiten fest, welche ebenfalls weiter verfolgt werden.

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