Zwei Anzeigen nach "Corona-Spaziergang" in St. Georgen

1 Regelmäßig wird auch in St. Georgen montags gegen die Corona-Regeln protestiert – das Foto stammt vom 3. Januar. Mittlerweile überprüft die Polizei dabei auch die Einhaltung der Maskenpflicht. Foto: Archiv/Schuster

Wieder sind am Montagabend "Spaziergänger" durch die St. Georgener Innenstadt gezogen – der Großteil von ihnen mit der vorgeschriebenen Maske. In zwei Fällen wurden aber Verstöße gegen die Maskenpflicht angezeigt.















St. Georgen - Zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht hat es nach einem neuerlichen als "Spaziergang" betitelten Protest gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend in St. Georgen gegeben. Das teilt Polizei-Pressesprecher Jörg-Dieter Kluge auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Zehn Anzeigen in der Woche zuvor

In der Woche zuvor, am 10. Januar, als ebenfalls "Spaziergänger" durch St. Georgen gezogen waren, wurden vonseiten der Polizei noch mehr Verstöße angezeigt, informiert Kluge weiter. Damals waren es zehn."

Rund 50 Teilnehmer hatten sich am Montagabend gegen 18 Uhr auf dem Bärenplatz eingefunden, um anschließend ihre Runden durch die Innenstadt zu ziehen. Auch die Polizei war wieder vor Ort, um die Versammelten auf die Maskenpflicht hinzuweisen, die Zusammenkunft zu überwachen – und um Verstöße gegen die Maskenpflicht zu ahnden. Insgesamt blieb es beim "Corona-Spaziergang" am Montagabend ruhig. Der Großteil der "Spaziergänger" hielt sich an die Maskenpflicht.

Allgemeinverfügung gilt noch bis 7. Februar

Diese gilt im Schwarzwald-Baar-Kreis bei Ansammlungen von zehn oder mehr Personen – auch im Freien. Die entsprechende Allgemeinverfügung des Landratsamts, die seit 23. Dezember gilt und unter anderem als Reaktion auf die sogenannten "Spaziergänge" erlassen wurde, gilt nach aktuellem Stand noch bis 7. Februar.