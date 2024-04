1 Bei TikTok war die Falschmeldung erstmals vor drei Jahren verbreitet worden. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Beata Zawrzel

Derzeit gehen wieder Fake-News rum. Auf Plattformen wie TikTok und Co. werden Falschmeldungen zu sexuellen Übergriffen verbreitet.









Link kopiert



Ein verstörender Trend kocht im Netz wieder hoch: Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat die Schulen vor Falschinformationen aus dem Internet zum Thema sexuelle Belästigung gewarnt. Es gebe einen Trend, der als „National Rape Day“ (deutsch: Nationaler Vergewaltigungstag) bekannt sei und am 24. April auf die Schulen Auswirkungen haben könnte, schrieb Günther-Wünsch am Dienstag in einem Brief an die rund 800 Berliner Schulen, der der dpa vorliegt.