1 Der Erlös kommt der Nachsorgeklinik Tannheim zugute: Daniel Caligiuri (links) und Kai Noel präsentieren das Versteigerungs-Objekt. Bieter haben ab Dienstag 14 Tage lang Zeit, um für das Trikot zu bieten. Foto: Schuster

Ein signiertes Trikot von Bundesliga-Fußballer Daniel Caligiuri darf in etwas mehr als zwei Wochen derjenige sein Eigen nennen, der bei der Auktion der Physiotherapiepraxis von Kai Noel am meisten bietet. Der Erlös geht an die Nachsorgeklinik Tannheim.

St. Georgen - Besonders von Fußball-Profis wird gern mal behauptet, sie verdienten viel zuviel Geld und stünden generell eher auf der Sonnenseite des Lebens. Tiefer gehende Gedanken über unsere Gesellschaft mit all ihren, oft auch nicht so schönen Erscheinungen, stünden bei ihnen eher nicht so auf der Tagesordnung.

Idee von Kai Noel

Ein Vorurteil? Dass es durchaus Spieler gibt, die auch mal über den Tellerrand hinausschauen, beweist derzeit der Bundesliga-Profi Daniel Caligiuri. Der gebürtige Dauchinger stellt sein aktuelles FC-Augsburg-Trikot, das natürlich seine Unterschrift trägt, für eine Versteigerung zur Verfügung. Der Erlös kommt der Nachsorge-Klinik Tannheim zugute. Die Idee zu dieser Aktion hatte Kai Noel. Der Betreiber einer Physiotherapiepraxis kennt Caligiuri schon sehr lange aus gemeinsamen Fußball-Zeiten in diversen Auswahl-Mannschaften. Der Kontakt blieb über die Jahre erhalten.

"Daniel war sehr angetan von der Idee und sagte sofort zu", freute sich Noel. Derzeit sei der 33-jährige gewissermaßen auf "Heimaturlaub" und bringe sein Trikot zur geplanten Versteigerung in seiner Praxis vorbei.

Der Schwarzwälder Bote konnte dem beliebten Spieler dort einige Fragen stellen. Nach ersten fußballerischen "Gehversuchen" beim BSV Schwenningen und dem SV Zimmern, wechselte Daniel Caligiuri 2005 zur Fußballschule des SC Freiburg. Er spielte dort zunächst in der zweiten Mannschaft, ehe er den Sprung ins Bundesliga-Team schaffte, dem er vier Jahre lang angehörte. Nach Stationen bei den Liga-Konkurrenten VFL Wolfsburg und Schalke 04, steht er seit 2020 nunmehr beim FC Augsburg unter Vertrag. "Es war eine schwere Saison für uns, wir mussten lang gegen den drohenden Abstieg kämpfen, aber die Jungs sind einfach klasse." Caligiuri sagte, er sei bislang zum Glück von schweren Verletzungen verschont geblieben, fühle sich trotz seiner mittlerweile 33 Jahre sehr fit und denke derzeit noch lange nicht ans Aufhören.

Spende nach Tannheim

Gemeinsam mit Kai Noel erläuterte er die Details der Versteigerung. Sie starte am Dienstag, 22. Juni. Bieter, die sich für das handsignierte Trikot von Daniel Caligiuri interessierten, hätten dann 14 Tage lang Gelegenheit, mitzubieten, entweder per E-Mail an info@physiotherapie-kai-noel.de, per Post oder telefonisch unter 07724/94 84 01 9. Man könne auch gern sein Gebot direkt in der Praxis, Weidenbächlestraße 6a, abgeben. Die Übergabe werde dann auch dort erfolgen, ergänzte Kai Noel. Beide Initiatoren erklärten, sie würden die Spendensumme privat noch aufstocken, denn die Arbeit in der Tannheimer Nachsorgeklinik sei enorm wichtig und brauche jede Unterstützung. Wenn es terminlich möglich wäre, werde Caligiuri bei der Übergabe des Trikots mit dabei sein.