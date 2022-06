1 Die Poppelmühle hat einen neuen Besitzer. Das Gelände wurde am Samstag für das Mindestgebot von 595 000 Euro zuzüglich Gebühren in Berlin versteigert. Foto: Ziegelbauer

Die "Poppelmühle" bekommt einen neuen Besitzer. Nachdem das Gebäudeensemble, das über viele Jahre als Eventlocation bekannt wurde, in Berlin zur Versteigerung anstand, hat sich nun ein neuer Besitzer gefunden.















Link kopiert

Enzklösterle/Berlin - "Zum Ersten, zum Zweiten..." – die Poppelmühle in Enzklösterle bekommt einen neuen Eigentümer. Für das Mindestgebot von 595 000 Euro wurde das Grundstück am Samstag samt Mühlengebäude, Schwarzwaldhaus und Museum in Berlin versteigert. Letztlich gab nur einen Interessenten, der per Telefon zuschaltet wurde.