Versteckte Tote in Österreich: Eingemauerte Frauenleiche nahe Wien entdeckt

In einer kleinen Gemeinde bei Wien wird eine Tote in einer Mauer gefunden. Die Ermittlungen laufen, die Leiche soll obduziert werden. In dem Fall gibt es noch viele offene Fragen.
Münchendorf - In Österreich ist die eingemauerte Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Polizei fand die Tote in einem Haus in Münchendorf südlich von Wien, wie der Deutschen Presse-Agentur aus Behördenkreisen bestätigt wurde. Zuvor hatten die Zeitungen "Heute" und "Kronen Zeitung" über den Fall berichtet. Demnach handelt es sich bei der Toten um eine betagte Frau.