Verstärkung im Standesamt: Sie traut nun Paare und beurkundet Geburten in Aichhalden

1 Katrin Tscherter Foto: a4media Das Standesamt der Gemeinde erhält mit Katrin Tscherter personellen Zuwachs. Sie wurde zum 1. Februar zur neuen Standesbeamtin bestellt.







Link kopiert



In der Sitzung des Gemeinderats berichtete Hauptamtsleiterin Fabienne Legler, Katrin Tscherter habe im Februar 2018 ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte abgeschlossen und sei seither im Bürgerbüro tätig. Dieses Büro sei die erste Anlaufstelle für die Bürgerschaft. Um den Service weiter zu verbessern, schlage die Verwaltung vor, Tscherter zur Standesbeamtin zu ernennen. Sie habe im Herbst vergangenen Jahres erfolgreich am Grundseminar für Familien- und Personenstandsrecht teilgenommen. Mit Tscherter könne auch am Nachmittag oder im Rahmen der Urlaubsvertretung eine Sachbearbeitung für das Standesamt gewährleistet werden. Damit Tscherter ab 1. Februar 2026 als Standesbeamtin arbeiten könne, müsse sie durch Bürgermeister Michael Lehrer bestellt werden, was zuvor vom Gemeinderat beschlossen werden müsse, erklärte die Hauptamtsleiterin. Dies erfolgte einstimmig.