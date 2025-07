Verstärkung gegen Ärztemangel: Rottweiler Praxis deckt drei Fachgebiete ab – und hat noch Platz für Patienten

1 Mit der Medizinerin Ina Ecke deckt die Praxis von Wolfgang Steffen nun ein weiteres Fachgebiet ab: die Diabetologie. Foto: Eine Arztpraxis, die noch Kapazität für Patienten hat? Kaum zu glauben, trifft aber auf die Praxis von Wolfgang Steffen in Rottweil zu. Er hat kürzlich Verstärkung bekommen.







Patienten einfach durchschleusen? Ist nicht Wolfgang Steffens Anspruch. „Wenn ich mich kümmere, dann möchte ich das richtig tun“, sagt er. Eine 70-Stunden-Woche war angesichts rund 1800 Patienten aus den verschiedensten Landkreisen folglich keine Seltenheit. Darüber, einen Kollegen einzustellen, hatte er also auch schon früher nachgedacht, aber jemanden in Zeiten des Ärztemangels zu finden sei eine riesige Herausforderung – und dann sollte es natürlich auch menschlich passen. Das tut es in diesem Fall: Seit Anfang des Jahres unterstützt Ina Ecke ihn.