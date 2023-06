Immerhin zwölf Treffer hat Marc Hitzel in der abgelaufenen Saison für den SV Baiersbronn erzielt. Sogar mehr als doppelt so viele – nämlich 29 – gelangen ihm in der Vorsaison und in der wegen Corona unterbrochenen Spielzeit 2020/21 stand er schon nach elf Spieltagen bei zwölf Treffern.

Wechsel nach Wittendorf

Beim SV Baiersbronn konnte man sich also auf die Tore von Hitzel verlassen und wird in der kommenden Saison auf diese verzichten müssen. Der Angreifer verlässt die Murgtäler und schließt sich dem SV Wittendorf an. Dort wird er dann in der Landesliga auf Torejagd gehen und bei der Mission Klassenerhalt mithelfen.

Sebastian Braun erklärt: „Wir wünschen ihm dort natürlich nur das Beste.“