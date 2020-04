Verstärkte Kontrollen Erneut hunderte Verstöße gegen Corona-Verordnung

Das Polizeipräsidium Reutlingen, in dessen Zuständigkeit die Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und der Zollernalbkreise fallen, meldet einen starken Rückgang der Verstöße. Waren es am vorherigen Wochenende noch 330 Verstöße im Präsidiumsbereich, gab es jetzt lediglich 114. In der Mehrzahl der Fälle musste eingeschritten werden, weil sich Gruppen von drei und mehr Personen unerlaubt im öffentlichen Raum aufhielten oder ansammelten. Wurden am Freitag in den vier Landkreisen insgesamt 21 Vorfälle aktenkundig, bei denen die Betroffenen zur Anzeige gebracht werden mussten, so waren es am Samstag 60 und am Sonntag 33 Fälle.

"Deutliche Steigerung der Verstöße"