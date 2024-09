Toilettenverbot an Schule in Horb – das sagt der Rektor

1 Toilettengang während des Unterrichts verboten – diese neue Regelung gibt es seit dem neuen Schuljahr an der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule in Horb. Foto: Sascha Thelen/dpa

Das neue Schuljahr hat begonnen – und das an der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule in Horb mit einem Aufregerthema. Schüler dürfen nicht mehr während des Unterrichts auf Toilette gehen. Doch ob das rechtlich haltbar ist?









Neues Schuljahr, neue Regeln. Das ist für Schüler und auch für Lehrer nichts Außergewöhnliches. Manche Schüler waren aber dann doch überrascht, was sie am Montag an der Horber Berufsschule zu hören bekamen und uns auch in einer Leserzuschrift kommuniziert wurde.