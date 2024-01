Der Leistungskurs Gemeinschaftskunde des Lahrer Max-Planck-Gymnasiums hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart besucht. Die Schüler durften am Kabinettstisch Platz nehmen und kamen mit dem Landesvater ins Gespräch.

„Schwer beeindruckt ob des einmaligen Erlebnisses“, zeigten sich Schüler und Lehrer nach dem Besuch bei Winfried Kretschmann.

Die Einladung kam zustande, als der Ministerpräsident im Juni 2023 zum Bürgerdialog nach Lahr kam, heißt es in einer Mitteilung des Gymnasiums. Beim Bürgerdialog in der Mehrzweckhalle war auch der Leistungskurs Gemeinschaftskunde (als einzige Schulklasse) präsent. Mehrere angehende Abiturienten stellten dort dem Landesvater Fragen, die auch beantwortet wurden. Am Ende der Veranstaltung entwickelte sich noch ein kurzes Gespräch, in dem Kretschmann, beeindruckt vom Engagement der Schüler, Gemeinschaftskunde-Lehrer Georg Zahn anbot, in den Unterricht zu kommen. Aufgrund des engen Zeitplans konnte dies aber nicht realisiert werden, weshalb der Kurs dann ins Staatsministerium, in die Villa Reitzenstein, eingeladen wurde.

So fuhr der Kurs vergangenen Mittwoch morgens los und besuchte zuerst das Haus der Geschichte, unter anderem auch die Sonderausstellung „American Dreams“. Nach dem Mittagessen in der Stuttgarter Innenstadt war es dann so weit: Um 14 Uhr bekamen die Schüler eine Führung durch die Villa Reitzenstein und ihre Gebäude. Dazu gehörten unter anderem der Speisesaal, der Rundsaal, indem der Minipräsident Gäste empfängt, sowie der immense Kabinettstisch, an dem die Schüler auch Platz nehmen durfte. Sonst sitzen hier jeden Dienstag der Landesvater, seine Minister und die Staatssekretäre, um Grundlegendes und Aktuelles zu besprechen. Der Kurs erfuhr viel über die Geschichte der Villa und die verschiedenen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs.

Dialog in der Bibliothek der Villa Reitzenstein

Gegen 15 Uhr stand dann der absolute Höhepunkt bevor. Die Schüler wurden in die Bibliothek der Villa geführt, wo an fünf runden Tischen alles perfekt vorbereitet war – inklusive Namenschilder aller Teilnehmer, Häppchen und Getränke. Es war ein eindrucksvolles Ambiente und als der Ministerpräsident den Raum betrat, herrschte fast schon eine knisternde Atmosphäre, heißt es in dem Bericht. Kretschmann begann dann – wie gewünscht – mit einem Impulsvortrag zum Thema „wehrhafte Demokratie“. Er sprach über aktuelle Entwicklungen und Gefahren für die Demokratie und wie dem auf verschiedenen Ebenen begegnet werden kann.

Im Anschluss hatten die Schüler die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die auch weit nach offiziellem Ende der Veranstaltung noch ausführlich beantwortet wurden. Zum einen Kretschmann selbst, aber auch von seinen Mitarbeitern. Die Fragen bezogen sich dabei unter anderem auf neue Parteigründungen, Parteiverbote, aber auch beispielsweise auf das Themenfeld Schule.

Alle waren schwer beeindruckt von diesem Tag. In fast 13 Jahren Amtszeit wurde noch nie eine Schulklasse in der Villa Reitzenstein und in der Bibliothek, die drei Ministerpräsidenten als Büro nutzten, empfangen. Entsprechend, heißt es in der Mitteilung abschließend, wissen Schüler und Lehrer das Erlebnis sehr zu schätzen, zumal sie noch viel lernen konnten.

Der Besuch in Lahr

Winfried Kretschmann hat am 22. Juni 2023 einen ganzen Tag in der Ortenau verbracht. In Lahr begutachtete er zunächst den Neubau der Gewerblichen Schule, tauschte sich anschließend mit Bürgermeistern aus und musste sich dann beim Bürgerdialog auch kritischen Fragen stellen. Unter anderem denen der Schüler am Max-Planck-Gymnasium.