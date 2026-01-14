Verspätungen und Ausfälle: Bahn entschuldigt sich für Panne bei Entschädigungen

1 Bahn entschuldigt sich für falsche Entschädigungsschreiben (Foto-Archiv). Foto: Bodo Marks/dpa Nach dem Wintersturm «Elli» haben viele Bahnfahrer Anspruch auf eine Rückerstattung. Doch was in den Antwortschreiben der Deutschen Bahn steht, sorgt teils für Unverständnis.







Link kopiert



Berlin - Nach dem Wintersturm "Elli" ist es bei der Deutschen Bahn zu einer Panne bei der Bearbeitung von Rückerstattungen gekommen. "Aufgrund eines technischen Fehlers wurden Einreichungen nicht korrekt bearbeitet", teilt die Bahn bei Anruf ihrer Hotline für Fahrgastrechte mit. "Wir werden diese erneut bearbeiten und sie wie gewohnt per Mail oder per Post informieren." Für den Fehler bitte der Konzern um Entschuldigung.