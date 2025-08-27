Versorgungssicherheit: Droht das Trinkwasser in Rottweil knapp zu werden?

Lokale Wasservorkommen reichen zur Versorgung vielerorts nicht aus. Das hat das Statistische Landesamt festgestellt. Und es ist auch in Rottweil der Fall, wie wir erfahren.

Dabei gerät die Wasserversorgung immer stärker unter Druck, wie das Umweltministerium warnt. Im Jahr 2050 müssten demnach rund die Hälfte der Kommunen im Land damit rechnen, dass sie ihren Wasserverbrauch in Spitzenzeiten nicht mehr decken können. Ursache ist der fortschreitende Klimawandel. Wir fragen beim Versorger ENRW nach, ob und wie stark man bei der Trinkwasserversorgung in Rottweil bereits unter Druck steht.

Die öffentliche Wasserversorgung stützt sich laut Statistischem Landesamt (StaLa) auf ein dreistufiges Verbundsystem aus Gemeindeunternehmen (Wasserversorger vor Ort), regionalen Wasserversorgern und der Fernwasserversorgung.

43 Prozent der Gemeindeunternehmen hatten laut StaLa 2022 keine eigene Gewinnung und bezogen das Wasser vollständig von einem anderen Versorger, meist als Mitglied eines Zweckverbands. Weitere 41 Prozent der Gemeindeunternehmen deckten den Wasserbedarf teilweise aus bezogenem Wasser und teilweise aus Eigenwasser.

Bei etwa 84 Prozent der Gemeindeunternehmen reichten daher die lokalen Wasservorkommen zur Trinkwasserversorgung von Bevölkerung und Wirtschaft nicht aus.

Zu 34 Prozent aus einer städtischen Quelle

Und in Rottweil? Von der ENRW erfahren wir, dass das Rottweiler Trinkwasser zum einen aus der städtischen Quelle im Eschachtal (Anteil 2024: 34 Prozent) und seit 1958 auch aus der Bodenseewasserversorgung (zu 55 Prozent) stammt.

In den Orten Neukirch, Vaihingerhof, Zepfenhan, Feckenhausen und Neufra speise sich das Trinkwasser aus den Quellen des Zweckverbands Wasserversorgung Oberer Neckar (Anteil: acht Prozent), in Hausen und Hochwald aus den Quellen des Zweckverbands Eschachwasserversorgung (Anteil: drei Prozent).

119 Liter pro Tag

Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg lag der durchschnittliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch 2022 bei 119 Litern pro Tag für die Stadt Rottweil, bezogen auf die an die Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner.

Die ENRW könne den Pro-Kopf-Verbrauch nicht direkt ermitteln, da lediglich die Kennzahlen Wasserbezug, Wasserabsatz und die Anzahl der Anlagen (Zähler) erfasst werden. „Auf Basis dieser Daten ist im Zeitraum 2022 bis 2024 jedoch kein deutlicher Anstieg des Wasserverbrauchs erkennbar“, teilt uns Katharina Beck, bei der ENRW für Kommunikation und Marketing zuständig, mit.

Keine Engpässe zu erwarten

Die ENRW erwartet auch keine Engpässe, wie Beck mitteilt. „Aktuell ist die Versorgungssicherheit gegeben. Die Straubeleswaldquelle zeigt derzeit keine verminderte Quellschüttung.“

Und wie stellt man sicher, dass die Trinkwasserversorgung auch in Hitzeperioden gesichert ist? Dazu erklärt Katharina Beck: „Die Trinkwasserversorgung ist durch die Nutzung verschiedener Bezugsquellen (örtliche Quellen, aber auch Fernbezug über die Bodenseewasserversorgung) breit aufgestellt. Das Risiko von Versorgungsengpässen wird dadurch verringert.“

Gleichwohl sei mit den fortschreitenden Klimaveränderungen in Zukunft auch mit länger andauernden Trockenperioden zu rechnen. Im Rahmen des „Masterplans Wasserversorgung“ habe das Land Baden-Württemberg bereits die öffentliche Wasserversorgung in 25 Landkreisen untersucht. Dabei seien auch konkrete Handlungsempfehlungen für die einzelnen Landkreise erarbeitet worden.

Trinkwassernotbrunnen in Deutschland

Und wenn es schließlich doch zum Engpass kommen sollte? Über eigene Brunnen zur öffentlichen Wasserentnahme verfüge die ENRW nicht, erfahren wir. Allerdings unterhalte die Bundesrepublik Deutschland für den Notfall rund 5200 Trinkwassernotbrunnen und -quellen, die unabhängig vom öffentlichen Wassernetz funktionieren.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfehle, für den Katastrophenfall einen Lebensmittelvorrat für zehn Tage anzulegen. Dieser Grundvorrat umfasse auch zwei Liter Trinkwasser pro Person und Tag.