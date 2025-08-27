Versorgungssicherheit: Droht das Trinkwasser in Rottweil knapp zu werden?

Lokale Wasservorkommen reichen zur Versorgung vielerorts nicht aus. Das hat das Statistische Landesamt festgestellt. Und es ist auch in Rottweil der Fall, wie wir erfahren.
Dabei gerät die Wasserversorgung immer stärker unter Druck, wie das Umweltministerium warnt. Im Jahr 2050 müssten demnach rund die Hälfte der Kommunen im Land damit rechnen, dass sie ihren Wasserverbrauch in Spitzenzeiten nicht mehr decken können. Ursache ist der fortschreitende Klimawandel. Wir fragen beim Versorger ENRW nach, ob und wie stark man bei der Trinkwasserversorgung in Rottweil bereits unter Druck steht.