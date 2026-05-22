Versorgungslücke: Warum es in der Ortenau keine Plätze für „Systemsprenger“ gibt

Es gibt immer mehr Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und „herausfordernden Verhaltensweisen“ – geeignete Wohngruppen gibt es in der Ortenau keine.
Sie spucken, schreien, schlagen, randalieren, laufen weg, isolieren oder verletzen sich – Menschen, die sogenannte herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, können für sich selbst und andere ein Risiko darstellen. Das tun sie nicht in böser Absicht, sondern laut Fachliteratur meist aus Überforderung – etwa als hilflosen Versuch, Bedürfnisse zu kommunizieren.