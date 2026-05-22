Versorgungslücke: Warum es in der Ortenau keine Plätze für „Systemsprenger“ gibt

Es gibt immer mehr Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und „herausfordernden Verhaltensweisen“ – geeignete Wohngruppen gibt es in der Ortenau keine.

Sie spucken, schreien, schlagen, randalieren, laufen weg, isolieren oder verletzen sich – Menschen, die sogenannte herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, können für sich selbst und andere ein Risiko darstellen. Das tun sie nicht in böser Absicht, sondern laut Fachliteratur meist aus Überforderung – etwa als hilflosen Versuch, Bedürfnisse zu kommunizieren.

Laut Kreisverwaltung sind meist Menschen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung betroffen. Darunter etwa Autisten und leicht kognitiv beeinträchtigte Menschen mit psychischen Störungen. Auch Menschen mit Suchtverhalten, seelischen Behinderungen oder Persönlichkeitsstörungen könnten ein herausforderndes Verhalten aufweisen.

Über die Versorgung Betroffener informierte die Verwaltung den Sozialausschusses des Kreistags. „Es besteht eine hohe Nachfrage“, berichtete Ingrid Oswald, Leiterin des Amts für Soziales. „Aktuell suchen unsere Teilhabemanager für rund 20 Menschen einen Platz in einer Wohngruppe, mit Wartezeiten von teils mehreren Jahren – falls man es auf die Warteliste schafft.“

Träger im Ortenaukreis scheuen sich vor der Aufgabe

Das Problem: Es gibt kaum spezialisierte Wohngruppen – in der Ortenau selbst gar keine. Aktuell leben bereits 16 Menschen mit entsprechendem Unterstützungsbedarf außerhalb des Kreises. Bemühungen hier Angebote zu schaffen, waren bislang wenig erfolgreich.

Um Betroffenen gerecht werden zu können, „ist eine intensive Betreuung, häufig eine 2:1-Begleitung, sowie ein besonderes Setting, zum Beispiel ein stark reizreduziertes Umfeld, erforderlich“. Hiesige Träger seien zögerlich, erläuterte Oswald.

Der hohe Personalbedarf, die wirtschaftlich unsichere Situation, steigende Investitionskosten sowie die Suche nach geeigneten Liegenschaften – meist im Außenbereich – wiegen schwer. Die Familien der Betroffenen litten darunter. „Die derzeitige Situation ist für alle Beteiligten schwer tragbar“, konstatierte Sozialdezernent Heiko Faller.

Situation soll sich noch weiter zuspitzen

„Diese Situation wird sich in kommenden Jahren weiter verstärken“, zeigte sich Oswald mit Blick auf die steigende Zahl junger Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen und anderen seelischen Behinderungen überzeugt. Das werde auch den Sozialetat weiter belasten.

Immerhin einen Lichtblick gebe es: Für den Raum Offenburg habe der Kreis mit einem regionalen Leistungserbringer ein Angebot mit sechs Plätzen zur Tagesstruktur vereinbart – allerdings frühestens ab 2027. Perspektivisch soll dieses Angebot ausgeweitet werden. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hält es die Verwaltung für geboten, die Bemühungen zu intensivieren.

Die Kreisräte zeigten sich betroffen von der Gesamtsituation. „In den Kommunen gibt es immer mehr Menschen, die zunächst einen Betreuungsplatz kriegen und nach kurzer Zeit entlassen werden, weil sie nicht führbar sind“, berichtete Kehls OB Wolfram Britz, Sprecher der SPD im Ausschuss. „Wir müssen als Kreis unsere eigene Einrichtung in Fußbach mit ins Boot holen.“ Gemeint war das Pflege- und Betreuungsheim Ortenaukreis in Gengenbach. „Da sind wir im Kontakt“, versicherte Landrat Thorsten Erny.

AfD-Kreisrat sorgt für Raunen im Saal

Grünen-Kreisrat Ludwig Kornmeier berichtete, dass er selbst früher in einer Wohngruppe für Menschen mit herausforderndem Verhalten gearbeitet habe. „Es waren acht Bewohner und fünf Mitarbeiter pro Schicht. Ich habe es nur ein Jahr durchgehalten“, konstatierte er. „Die Arbeit mit diesen Menschen kann man als Familie einfach nicht leisten – da braucht es Unterstützung. Wir dürfen die Menschen nicht im Regen stehen lassen.“

AfD-Sprecher Alexander Reichert sorgte für Raunen im Saal. Er legte einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Zahlen im Kreis und Flüchtlingsströmen – konkret „Bewegungen europäischer Art“ – nahe.

Dem widersprach unter anderem Britz: „Früher waren die Menschen zuhause – und versteckt. Sie waren teilweise weggesperrt und mit Medikamenten oder anderen Methoden ruhiggestellt. Auch Großfamilien gibt es nicht mehr, die vieles aufgefangen haben. Die Betreuung hat sich deutlich verbessert, das ist auch gut so.“ Ähnlich äußerte sich Sozialamtsleiterin Ingrid Oswald: „Ich denke Menschen waren vorher auch schon da, sind aber in eigenen Systemen unterstützt worden.“

Landesweite Lösung

Laut Kreisverwaltung brauche es auch landesweite Lösungen, überregionale Konzepte und langfristig angelegte Förderungen zum priorisierten Ausbau intensiv betreuter Wohnplätze und zur Schaffung von Tagesstruktur in der Behindertenhilfe. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass „eine erhebliche Versorgungslücke“ entstehe.