1 Dennis Mayer ist jetzt Inhaber einer Postfiliale, Bürgermeister Philipp Hahn gratulierte zum Geschäftsstart. Foto: Stadt Hechingen/Jauch

In der Oberstadt hat eine neue Postfiliale eröffnet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Trari trara, die Post ist da! Der Anfangsvers eines berühmten Volksliedes ist in der Hechinger Oberstadt zur Realität geworden: Am Dienstag hat Dennis Mayer in den Räumen der früheren Bar Central, Am Rain 8, eine neue Postfiliale eröffnet. Diese ersetzt die Filiale, die im Oktober nur wenige Häuser weiter, Am Rain 1, geschlossen hat.

Die neue Post bietet von Montag bis Freitag, 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr sämtliche Postdienstleistungen an. Ausgenommen ist der Postbankservice, dafür müssen Kunden nach Balingen fahren.

Um 17 Uhr werden dieSendungen abgeholt

Täglich um 17 Uhr werden die im Tagesverlauf aufgegebenen Postsendungen abgeholt und weiterbefördert.

Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn besuchte jetzt die vierte Hechinger Postfiliale am neuen Standort in der Oberstadt.

Unsere Empfehlung für Sie Standort in Hechingen Neue Postfiliale öffnet im März In der Hechinger Oberstadt fehlt bislang eine Postfiliale. Doch bald wird eine neue eröffnet. Das steht bislang fest.

Dennis Mayer will sein Angebot sogar noch ausweiten. Schon ab nächster Woche will er einen Kaffeeservice anbieten, Tabakwaren und Geschenkartikel sollen folgen.