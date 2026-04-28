Versorgungskosten: Warken verteidigt geplantes Sparpaket

Um die Krankenkassen zu stabilisieren, will die Gesundheitsministerin ein Spargesetz durchs Kabinett bringen. Sie rechtfertigt die Pläne gegen Kritik.
Berlin - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat die noch mit einigen Änderungen geplanten Milliarden-Einsparungen zur Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen verteidigt. "Wir meinen, ein sehr ausgewogenes Paket vorgelegt zu haben", sagte die CDU-Politikerin im "heute journal" des ZDF. An den vorgesehenen Einsparungen sollten sich mit Klinken, Ärzten, Pharmabranche und auch den Versicherten alle beteiligen.