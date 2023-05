Zimmermann Tobias Bastian von der Firma Zeibig aus Wolfach hielt den Richtspruch, danach wurde auf das Wasserwerk angestoßen.

Auf Generationen hinaus sei die Wasserversorgung gesichert, so Bürgermeister Bruno Metz zur Feier des Richtfests. Rund 30 000 Menschen können vom neuen Standort in der Stückle Straße aus mit qualitativ hochwertigem Wasser mit Härtegrad 8 versorgt werden. Damit habe das neue Wasserwerk eine große Bedeutung in der Region. Unter der Leitung von Daniel Osner ist das Wasserwerk die technische Zentrale für den Tiefbrunnen, die Quellen, Förderleitungen und Pumpen sowie die Hoch- und Tiefbehälter. Ein deutlich gewachsenes Aufgabengebiet für die Mitarbeiter des Wasserwerks, so Metz. 2,2 Millionen Kubikmeter Grundwasser werden pro Jahr aus den Tiefbrunnen in der Rheinebene geschöpft. In Ettenheim kommen noch vier Quellen im Tal dazu.

Der Bau habe sehr hohe Energiestandards und sei ein Beitrag zum Klimaschutz, betonte Metz. Verbunden mit der Grundwasser-Wärmepumpe und einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist es ein Null- Energie-Gebäude wie bereits das benachbartes Rettungszentrum. Innerhalb der Planungsphase haben die Planer und Architekten Keienburg aufgrund der steigenden Preise für Beton umgedacht und wesentliche Bauteile in Holzbauweise verändert. Somit konnten weitere Kostensteigerungen vermieden werden. „Wir liegen im Zeit- und Kostenrahmen“, freute sich Metz.

In das Gebäude werden vier Millionen Euro investiert

Das Gebäude wird für vier Millionen Euro erstellt. Das dreiteilige Gebäude auf einer Fläche von 2300 Quadratmeter hat eine Nutzfläche von 1200 Quadratmeter. Es entstehen für 15 Arbeitsplätze Büro- und Sozialräume, ein großzügiger Aufenthaltsbereich die Lagerhalle und eine Werkstatt. Das in U- Form geplante Gebäude bildet in seiner Mitte einen Betriebshof.