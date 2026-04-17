Versorgung in Oberndorf: Ärztemangel – im Sommer soll’s die Lösung geben

Angesichts der Unterschriftenaktion der SPD Oberndorf zur Gesundheitsversorgung zeigt sich der Bürgermeister verwundert. Denn: Eine Lösung habe man längst parat, nur eins fehle noch.
Kaum ein Thema hält den Landkreis Rottweil so im Würgegriff wie der Ärztemangel. Nachdem der Kreis nun aber vorerst von der Idee eines genossenschaftlichen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) abgerückt ist, sieht zumindest die SPD Oberndorf die Kommunen in der Pflicht und hat eine Unterschriftenaktion zur Gesundheitsversorgung gestartet. Zur Verwunderung von Bürgermeister Matthias Winter, der uns berichtet, dass für Oberndorf bereits eine Lösung erarbeitet wurde, die schon bald umgesetzt werden soll.