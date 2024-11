Versorgung in Lauterbach: UBL will am Konzept Dorfladen festhalten

UBL will am Konzept Dorfladen festhalten

1 Die potenziellen Betreiber des Lebensmittelmarktes im Haus des Gastes haben sich kürzlich dafür entschieden, das Projekt nicht mehr weiter zu verfolgen. Foto: UBL

Die Entscheidung der potenziellen Betreiber des Dorfladens 2.0, das Projekt so nicht weiter zu verfolgen, ist ein Rückschlag für die Gemeinde. Dennoch will die Wählervereinigung Unabhängige Bürger Lauterbach (UBL) weiter an der Idee festhalten, wie diese in einer Mitteilung schreibt.









Nachvollziehbar sei die Entscheidung des ursprünglich vorgesehenen Betreibers, sagt der UBL-Vorsitzende Ansgar Fehrenbacher in der UBL-Stellungnahme. „Wir haben zu lange diskutiert, statt zu machen. Die Planung war abgeschlossen und die Finanzierung gesichert. Trotzdem mussten die Betreiber nochmals auf Antrag unserer CDU-Ratskollegen im Dezember 2023 ihr Projekt in einer weiteren Bürgerversammlung vorstellen. Diese unnötige Schleife hat dazu geführt, dass ein neuer Mitbewerber auftrat, was die Sache verkomplizierte“, so der Vorsitzende. Der dann im Januar eröffnete Lebensmittelmarkt in der Pfarrer-Sieger-Straße schloss zum 31. Juli wieder.