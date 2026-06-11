Versorgung in Hornberg: Edeka Baumann wird 100 Jahre alt

Seit 100 Jahren steht der Name Baumann in Hornberg für den Verkauf von Lebensmitteln. Das Jubiläum steht nicht nur für Beständigkeit, sondern auch das Ziel, weiterhin verlässliche und zukunftsorientierte Nahversorgung zu bieten. Vom „Lädele“ in der Werderstrasse 41, das Marie Lehmann 1926 eröffnete, war es ein weiter Weg zum modernen Einkaufsmarkt in der Markgrafenwiese mit einem Vollsortiment auf 1200 Quadratmetern.

Die 1898 geborene Lehmann ging in ihren Jugendjahren „in Stellung“, wie es damals hieß und sammelte bei verschiedenen Arbeitgebern Erfahrungen. Nach dem Tod ihrer Mutter kehrte die junge Frau zurück nach Hornberg. Rasch erkannte sie die Zeichen der Zeit, denn in der aufstrebenden Stadt erweiterte die Steingutfabrik ihre Produktionsgebäude und das bedeutete Kundschaft für einen Laden. Das Grundkapital fehlte, doch konnte Lehmann ihren Onkel, der in England lebte, von ihrem „Start-up Unternehmen“ überzeugen. Er unterstützte die Nichte finanziell, damit sie die Erstausstattung für das Lebensmittelgeschäft ordern konnte. Zwei Jahre nach der Eröffnung des „Lädeles“ trat Marie mit Fritz Baumann vor den Traualtar. Die Kriegsjahre überstand das Geschäft und Anfang der 1950er Jahre übernahmen Tochter Irene und Sohn Fritz den Betrieb.

1966 kam eine zweite Filiale dazu

Zu dieser Zeit wurde der nicht genutzte Kuhstall zum Verkaufsraum umgebaut. Zudem schloss sich die Familie aus Gründen besserer Einkaufsmöglichkeiten dem Edeka-Verbund Offenburg an. Ein weiterer Meilenstein folgte 1961 mit dem Umzug in die Hofmattenstrasse, wo das erste Selbstbedienungsgeschäft in der Umgebung eröffnet wurde. Es waren gute Jahre für das Geschäft, denn schon 1966 wurde eine zweite Erweiterung des Stammgeschäftes notwendig. Fritz Baumann übernahm 1976 das elterliche Geschäft und Filiale. Zwölf Jahre später folgte der Umzug in die größeren Räumlichkeiten der Poststraße und die Firma Baumann mit den beiden Gesellschaftern Fritz und Harald Baumann wurde gegründet. Nach dem frühen Tod von Fritz Baumann 1996 übernahm Sohn Harald die Leitung des Marktes.

Foto: Familie Baumann

Nachdem die Verkaufsfläche in der Poststraße ebenfalls zu klein geworden war, folgte 2016 in einer weiteren Expansion die Errichtung des modernen und zeitgemäßen Einkaufsmarkts in der Markgrafenwiese. Die Zeit, in der Marie Lehmann selbst am Tresen stand und all ihre Kunden mit dem Namen kannte, ist längst vorbei. Verändertes Einkaufsverhalten der Verbraucher und technischer Fortschritt erforderten eine Neuausrichtung.

Die Digitalisierung hat Einzug gehalten, wie unter anderem die elektronische Preisauszeichnung. Anstelle von Papieretiketten werden digitale Preisschilder eingesetzt, die zentral gesteuert und automatisch aktualisiert werden können. „Die Anpassungen erfolgen per Fernübertragung über Nacht und fallen uns gar nicht mehr auf,“ stellt Harald Baumann fest.

Vierzig Mitarbeiter sind aktuell im Einsatz

Das Verfahren vereinfache vieles, verlange andererseits aufwendige Regaldatenpflege. Das Thema der Personalnot ist laut Baumann ständig präsent – das Marktteam umfasst derzeit vierzig Mitarbeiter in verschiedensten Arbeitszeitmodellen. Gleichzeitig legt die Kundschaft mehr Wert auf Regionalität der Produkte und auf die Bio-Qualität. Damit einher gehen strenge Vorgaben des Gesetzgebers hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit. „Eine gute Struktur kostet viel Energie,“ erklärt Baumann. In dem familiengeführten Unternehmen ist die Weitergabe bereits auf den Weg gebracht: Seit zwei Jahren ist Tochter Madeline - aktuell in Elternzeit - in der Geschäftsleitung.

Verkehrssituation

Der Edeka-Markt Baumann wird täglich beliefert. Das aktuelle Verkehrsproblem durch die monatelange Baustelle zwischen Hornberg und Gutach wird vor allem bei der Vollsperrung akut. Auch nimmt die Frequenz der Kundschaft aus dem Umland ab. Bei zeitiger Info wären laut Harald Baumann die Aktionen zum Jubiläum vermutlich ins Frühjahr gelegt worden.