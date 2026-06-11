Versorgung in Hornberg: Edeka Baumann wird 100 Jahre alt

Vor 100 Jahren eröffnete Marie Lehmann ein kleines Lebensmittelgeschäft. Seit vier Generationen ist Familie Baumann in der Filiale aktiv.
Seit 100 Jahren steht der Name Baumann in Hornberg für den Verkauf von Lebensmitteln. Das Jubiläum steht nicht nur für Beständigkeit, sondern auch das Ziel, weiterhin verlässliche und zukunftsorientierte Nahversorgung zu bieten. Vom „Lädele“ in der Werderstrasse 41, das Marie Lehmann 1926 eröffnete, war es ein weiter Weg zum modernen Einkaufsmarkt in der Markgrafenwiese mit einem Vollsortiment auf 1200 Quadratmetern.