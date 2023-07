„Wir werden uns baulich etwas überlegen müssen“, sagt Petra Weinbrecht, Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Sport bei der Stadt Freudenstadt. Sie hat kürzlich den von ihr und Mitarbeiterin Wera Klumpp erstellten über 25 Seiten starken Kindertagesstätten-Bedarfsplan 2023 dem Gemeinderat vorgestellt, der den Plan nach eingehender Diskussion einstimmig angenommen hat.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Weinbrecht diesen alle zwei Jahre fortgeschriebenen Plan und dessen Schwerpunkte. Grundsätzlich, so meint die Amtsleiterin, könne die Stadt mit ihren Kindergärten zufrieden sein, sogar stolz, wenn man auf die hohe Zahl von zehn verschiedenen Trägern und die zahlreichen Betriebsformen von der Krippe bis zum Ganztagskindergarten blicke.

Ein Viertel der Vorschulkinder bleibt ein Jahr länger im Kindergarten

Die über 60 fehlenden Plätze sind in erster Linie dem gesetzlich vorgeschriebenen Vorverlegen des Einschulungsstichtages und dem Zuzug von Flüchtlingsfamilien geschuldet, erläutert die Amtsleiterin. Danach bleiben ein Viertel der Vorschulkinder ein Jahr länger im Kindergarten. Diese Plätze fehlen dann den „Nachrückern“. Das führe zunehmend zu Frust, Verärgerung und ungeduldige Nachfragen bei den Eltern.

Ausreichend Kindergartenplätze sind ihr ein Herzensanliegen: Petra Weinbrecht, Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Sport bei der Stadtverwaltung. Foto: B. Schwarz

Petra Weinbrecht wird daher in ihrem Bedarfsplan deutlich: „Es besteht dringender, kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Handlungsbedarf. Es wird in der Südstadt eine vierzügige Kinder-Betreuungseinrichtung benötigt“. Dabei verweist sie auf die rund 60 Wohnungen, die bis 2024 in der Bahnhofstraße entstehen, ganz abgesehen von der geplanten Wohnsiedlung in der Sonnenhalde. Dort habe die Stadt bereits ein Grundstück für einen Kindergarten im Blick.

Weinbrecht kann sich auch modulare bauliche Lösungen vorstellen: Für Entlastung könne auch sorgen, wenn die Stadt schrittweise die Aufnahme von Kindern auswärtiger Eltern zurückfahre. Außerdem sei mit der Umwandlung der dritten Gruppen im Theodor-Gerhardt-Kindergarten in eine Ganztagsgruppe ein wenig Erleichterung geschaffen, zumal es gerade an Ganztagesplätzen fehle.

Stadt gab im Jahr 2022 unter dem Strich 4,02 Millionen Euro aus

Dem in allen Gemeinden beklagten Problem des Mangels an Fachpersonal will die Stadt durch verstärkte praxisintegrierte Ausbildung begegnen. „Ich denke an die Kinder“, sagt Petra Weinbrecht und gesteht ein, dass ihr die Versorgung mit Kindergärten in Freudenstadt ein Herzensanliegen ist. Es sei bedauerlich, dass es derzeit für den Bau dringend benötigter neuer Kindergarten-Projekte keine Fördermittel von Bund und Land gebe.

Am Beispiel Freudenstadt macht die Amtsleiterin deutlich, wie viel Geld eine Gemeinde in ihre Zukunft investiert. Die Stadt Freudenstadt gab für alle 19 Kindergärten mit 39 Gruppen im Jahr 2022 unter dem Strich 4,02 Millionen Euro aus. „Da sind alle Gebühren und Zuzahlungen bereits abgezogen“, betont sie. Der von der SPD wiederholt geforderte Verzicht auf Elterngebühren würde die Stadt rund 1,1 Millionen Euro zusätzlich kosten. Beim Verzicht der Gebühren nur für das dritte Kinderjahr wären dies rund 367 000 Euro.