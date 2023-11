Blaues Haus in Balingen: Ins Reisebüro kehrt wieder Leben ein

Blaues Haus in Balingen

1 Die neuen Mieter ziehen bald ein. Foto: /Thiercy

Der Leerstand im blauen Haus am Alten Markt ist bald Geschichte. Noch ist das ehemalige Reisebüro eine Baustelle und der Innenausbau in vollem Gange. Doch die neuen Mieter stehen schon in den Startlöchern.









„Das wird sportlich“, sagt Stadtwerkesprecherin Tamara Sauer über den bevorstehenden Umzug des Kundencenters. „Die Schreibtische werden am Standort Wasserwiesen ab- und direkt in der Innenstadt wieder aufgebaut.“ Am Montag, 11. Dezember, kommen Oberbürgermeister Abel und Bürgermeister Ermilio Verrengia zum Alter Markt und schneiden das Band durch, sagt Sauer. Danach werden die Räume für die Kunden geöffnet.