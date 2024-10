Versorgung in Bad Dürrheim und Brigachtal

1 Im April 2023 wurden über das Dach die Tanks in den offenen Rohbau mit einem Kran hinein gehoben. Nun steht das Wasserwerk kurz vor der Fertigstellung. Foto: Marc Eich

Die Arbeiten am neuen Wasserwerk an der alten Bundesstraße in Richtung Donaueschingen verzögern sich bis ins neue Jahr.









Ursprünglich war geplant, das Pumpwerk, das in Kooperation zwischen Bad Dürrheim und Brigachtal entsteht, Ende dieses Jahres in Betrieb zu nehmen. Baulich befindet sich das Wasserwerk derzeit in der Endphase, und die letzten Montagearbeiten können bis Ende November verrichtet werden. Bis dahin werden auch die letzten Anschlussarbeiten zum Entenfang-Brunnen abgeschlossen sein.