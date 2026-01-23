Versorgung in Albstadt: „MeinLandarzt“ übernimmt Praxis in Ebinger Innenstadt

Die Hausarztpraxis von Albrecht Grun in der Marktstraße geht in andere Hände über. Federführend ist jetzt „MeinLandarzt“, was Torben Müller gegründet hat.
Die Hausarztpraxis „MeinLandarzt“, ursprünglich im Jahr 2024 in Meßstetten gegründet, hat zu Jahresbeginn die Praxis von Albrecht Grun in der Ebinger Marktstraße oberhalb der Oberen Apotheke übernommen. Grun selbst ist weiterhin in der Praxis tätig, nun aber als angestellter Arzt, wie Torben Müller, Gründer von „MeinLandarzt“, im Gespräch mit unserer Redaktion informiert.