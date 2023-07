Die Kassenärztliche Vereinigung kann oder will ihre kinderärztliche Sprechstunde im Zollernalb Klinikum in Ebingen zwei Monate lang nicht anbieten. Das sind die Gründe.

Schon vor sechs Jahren hatte die Aussicht, dass es im Zollernalbkreis an Wochenenden und an Feiertagen keinen kinderärztlichen Notdienst mehr geben und die Eltern gezwungen sein könnten, mit ihren Kindern nach Tübingen, Reutlingen oder Ravensburg zu fahren, Ärzte, Eltern, die Kommunalpolitik und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) entzweit. Am Ende kam es zu einer Einigung; im Emma-Beck-Haus beim Ebinger Klinikum wurde eine kinderärztliche Notfallpraxis eingerichtet, die Anfang 2020 ins benachbarte Krankenhausgebäude umzog.

KV hat für ihren Notdienst drei Räume angemietet

Dort ist sie jetzt noch; die KV hat für ihren Notdienst drei Räume im Halbuntergeschoss angemietet. Diese drei Räume sollen nun – im August und im September – saniert werden, und damit begründet die Kassenärztliche Vereinigung nun ihre Entscheidung, für die Dauer der Sanierungsarbeiten den kinderärztlichen Notfalldienst an Wochenenden und Feiertagen einzustellen und die Eltern in Notfällen an die Notfallpraxen in Tübingen und Reutlingen zu verweisen.

Allerdings ist es, wie eine Anfrage des Schwarzwälder Boten beim Zollernalb-Klinikum ergab, keineswegs so, dass alle drei Räume gleichzeitig ausfallen. Das Zollernalb Klinikum hat der KV laut Pressesprecherin Beate Fleiner angeboten, Raum für Raum zu sanieren, so dass immer zwei zur Verfügung stehen würden. Auf dieses Angebot, so Fleiner, sei die KV jedoch nicht eingegangen. Man habe ihr, als man von der Entscheidung, die Notfallpraxis vorübergehend zu schließen, erfuhr, als Alternative Räume in der physiotherapeutischen Abteilung des Ebinger Klinikums angeboten, bisher aber noch keine Antwort erhalten.

OB Tralmer: Es besteht dringender Handlungsbedarf

Die KV wiederum teilte dem Schwarzwälder Boten am Freitagmittag über ihren Pressesprecher Kai Sonntag mit, dass ihr nach dem derzeitigen Stand der Dinge keine als Kindernotfallpraxis „geeigneten Räumlichkeiten“ in Albstadt zur Verfügung stünden – ob sich das im Lauf der kommenden Wochen ändern werde, bleibe abzuwarten.

Wie eine weitere Anfrage des Schwarzwälder Boten bei der Stadt Albstadt ergab, ist diese von der Entscheidung der KV nicht in Kenntnis gesetzt worden und will nun mit den beteiligten Seiten das Gespräch suchen, um auf eine Lösung des Problems zu dringen. In dieser Sache, so Oberbürgermeister Roland Tralmer, „besteht dringender Handlungsbedarf“.