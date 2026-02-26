Versicherungen: Allianz erzielt wieder Rekordgewinn

Die langjährige Wirtschaftsflaute in Europa ist an den Versicherern bislang weitgehend spurlos vorübergegangen. Deutschlands größter Versicherer meldet einmal mehr ein Spitzenergebnis.
München - Die seit Jahren vom Erfolg verwöhnte Allianz hat im vergangenen Jahr erneut ein Rekordergebnis erzielt. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn stieg um achteinhalb Prozent auf knapp 10,8 Milliarden Euro, wie der Münchner Dax-Konzern mitteilte. Im Tagesgeschäft stieg das operative Ergebnis ebenfalls kräftig um gut acht Prozent auf 17,3 Milliarden Euro.