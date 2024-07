Versehentlich oder mutwillig: Wer zahlt den Einsatz bei Fehlalarm in Calw?

1 Fehlalarm in der Seniorenresidenz – die Feuerwehr rückt trotzdem an. Foto: Ralf Klormann

Nicht immer brennt es, wenn es in Calw einen Feueralarm gibt. Demente Patienten in einer Seniorenresidenz etwa drücken grundlos auf den Auslöseknopf. Dennoch kommt es in diesen Fällen zum Feuerwehreinsatz. Muss das Heim die Kosten dafür tragen?









Wenn in Calw die Feuerwehrsirenen heulen, erfüllt das so manchen Bürger mit Sorge. Sie fragen sich etwa „Was ist geschehen? Ist jemand verletzt?“ Auch für unsere Redaktion ist dieser Klang ein Zeichen, aktiv zu werden, um zeitnah über die Einsätze der Feuerwehr berichten zu können. Alles beginnt mit einem Anruf in der Zentrale in Calw. In letzter Zeit hieß es dann aber gehäuft seitens der Feuerwehr am Telefon: „Entwarnung, nur ein Fehlalarm.“