9 Hubert Kah war einer der Topstars der Neuen Deutschen Welle. Foto: Imago/Future Image

Monatelang war Hubert Kah wie vom Erdboden verschluckt. Bis jetzt. Entdeckt wurde der der einstige Star der Neuen Deutschen Welle in einem Stuttgarter Hotel.

Stuttgart - Hubert Kah galt seit Monaten als verschollen. Fans und Freunde waren in großer Sorge um den Sänger, hatte dieser doch immer wieder mit schweren Depressionen zu kämpfen. Nun die Entwarnung: Hubert Kah ist wohlauf. Wie unsere Zeitung erfuhr, ist Kah in einem Hotel in Stuttgart-Vaihingen abgestiegen, in dem er am vergangenen Sonntag seinen 60. Geburtstag feierte.

