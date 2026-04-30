Tagelang fehlte jede Spur von der fünfjährigen Sharon. An der Suche in der Wildnis beteiligten sich nicht nur die Polizei, sondern auch viele Freiwillige. Jetzt herrscht traurige Gewissheit.
Alice Springs - Die vermisste fünfjährige Sharon Granites ist am Donnerstag von australischen Rettungskräften südlich der Stadt Alice Springs tot aufgefunden worden. Der Leichenfund sei eine "erschütternde Entwicklung", sagte Polizeikommissar Martin Dole auf einer Pressekonferenz. Am Freitag solle eine Obduktion durchgeführt werden, sagte Dole.