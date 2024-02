Verschwörungstheorien: User stellen Gegen-rechts-Demos in Frage

Das Ganze handele sich um ein „inszeniertes Ereignis, gefüttert mit Lügen“ und erinnere ihn an „finstere Zeiten“. Das schreibt ein User unter einem Tiktok-Video unserer Redaktion über eine Kundgebung gegen rechts in Villingen-Schwenningen. „Alle schön gecastet - und Kohle fürs Kommen erhalten“, meint ein anderer. Ein weiterer Kommentator glaubt gar zu wissen, wie viel „Kohle“ bezahlt wurde - nämlich 60 Euro pro „Statist“.

Kommentare mit Verschwörungstheorien auf den Social Media Accounts unserer Redaktion sind keine Seltenheit. Auffällig ist jedoch: Die Demonstrationen gegen rechts werden besonders stark kommentiert und dabei sehr oft als inszeniert abgestempelt.

„Wir haben einen Teil der Gesellschaft, der hat sich ziemlich abgekoppelt, auch jetzt hier in Baden-Württemberg. Und dieser Teil glaubt halt vieles nicht mehr“, erklärt Wolfgang Schweiger. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Hohenheim in Stuttgart und forscht insbesondere zum Thema Onlinekommunikation.

Jahrelang hätte man gedacht, dass das Vertrauen in Journalismus generell zurückgehe. Doch wie Studien zeigten, sinke das Vertrauen nur in Teilen der Gesellschaft. „Und das ist halt genau die Problemgruppe. Das sind oft diejenigen, die AfD wählen, die glauben, dass die sogenannten Altparteien ja eh alle unter einer Decke stecken mit den Eliten – aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft“, erklärt Schweiger. Innerhalb dieser Gruppe seien solche Verschwörungstheorien weder neu und noch überraschend.

Wahrnehmung der öffentlichen Meinung ist verzerrt

Schweiger erklärt: Nach einer wissenschaftlichen Theorie - die der Schweigespirale - werden Menschen sehr stark von Konformismus, und damit von ihrem Bild der öffentlichen Meinung, geleitet. „Jetzt kommt aber das Problem: Die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung um einen herum ist sehr oft verzerrt.“ Menschen würden oft denken, dass ihre eigene Meinung weiter verbreitet sei, als es tatsächlich der Fall ist. Dieses Phänomen habe sich in den vergangenen Jahren durch Social Media mit seinen Filterblasen verstärkt.

In den Filterblasen besagter Gruppen würde viel rechtskonservatives, rassistisches und ausländerfeindliches Gedankengut geteilt. Durch die Kundgebungen gegen rechts würden diese Menschen dann eine Art „Realitätsschock“ erleben. Und da die Realität nicht zu ihrer eigenen Wahrnehmung der öffentlichen Meinung passe, suchten sie nach anderen Erklärungen. „Die glauben das vermutlich wirklich nicht“, betont Schweiger.

Wolfgang Schweiger ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Hohenheim. Foto: Uni Hohenheim/Carmen Moosmann

Kommentatoren sind gut untereinander vernetzt

Wenn sich nun solche Äußerungen im Netz häufen – heißt das, dass immer mehr Menschen den Bezug zur Realität verlieren? „Das ist eine Minderheit, die so denkt und dabei besonders aktiv und redebereit ist“, meint Schweiger. Die Kommentarspalten im Netz seien absolut nicht repräsentativ für die öffentliche Meinung der Bevölkerung. Im Gegenteil: „Das ist hochgradig verzerrt – derzeit meistens nach rechts.“

Aber steckt ein System hinter den Kommentaren? Institutionell organisiert sind die rechten Kommentatoren in Deutschland laut Schweiger zwar nicht. Sie seien allerdings untereinander vernetzt und würden bei unliebsamen Medienberichten schon mal einen kleinen Shitstorm organisieren. AfD-Politiker mischten dabei ebenfalls mit und nutzten ihre Bekanntheit, um User zu Kommentaren aufzurufen. „Sie organisieren sich eher spontan untereinander, beziehungsweise werden dann noch mobilisiert von einzelnen politischen Akteuren“, erklärt der Kommunikationsforscher.

Desinformation ist schwierig zu entkräften

Wie sollte nun einer solchen Desinformation entgegnet werden? Da gibt es laut Schweiger nur zwei Strategien: Ignorieren oder Entkräften. Beim Entkräften stoße man schnell an Grenzen: Beispielsweise könne nur schwerlich bewiesen werden, dass Demonstrierende nicht bezahlt worden seien. Ignorieren hält der Professor jedoch ebenfalls für falsch.

Schweiger empfiehlt, das direkte Gespräch mit dem ein oder anderen User zu suchen. Seiner Überzeugung nach hätten die Betroffenen oft einfach das Gefühl, nicht gehört zu werden. Er vermutet, dass damit die Situation bei ein paar Einzelfällen “entkrampft“ werden könnte. Ob das Problem so aber auf Dauer gelöst werden kann? Darauf weiß der Kommunikationsexperte auch keine Antwort.