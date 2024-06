In der Wahlzeit blühen seltsame Blüten

Verschwörungsmythen kursieren in Albstadt

1 Den Urnengang (Symbolbild) bestimmter Personen verhindern wollte die Stadtverwaltung durch Wahl des 9. Juni als Termin für die Kommunalwahl – das ist eine der reichlich abstrusen Verschwörungsmythen, die derzeit in Albstadt kursieren. Foto: Patrick Seeger/dpa

Selbst der Kommunalwahlkampf in Albstadt bringt reichlich abstruse Behauptungen hervor, hat die Kolumnistin erfahren und meint: Widerlegen lassen diese sich mit zwei einfachen Mitteln – genauem Hinsehen und gesundem Menschenverstand.









Link kopiert



„Mit direkten Parallelen bin ich ein bisschen skeptisch“, sagt Welf Schröter, der am Donnerstag zusammen mit Irene Scherer einen beeindruckenden Vortrag über den Mössinger Generalstreik am Tag nach der Ernennung Adolf Hiltlers zum Reichskanzler gehalten hat. Es war seine Antwort auf die Frage, welche Parallelen er zwischen der Arbeitsniederlegung eines Großteils der Arbeiter im 4200-Einwohner-Dorf am 31. Januar 1933 und den Demonstrationen gegen Rechts nach der „Correctiv“-Enthüllung über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern, Rechtsextremen und Vertretern der Identitären Bewegung im Frühjahr 2024 zieht.