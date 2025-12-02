Verschuldung: Kommunale Schulden steigen auf mehr als 343 Milliarden Euro

Deutschlands Kommunen verzeichnen 2024 einen deutlichen Schuldenanstieg. In den Ländern unterschieden sich die Entwicklungen teils sehr.
Wiesbaden - Die Schulden von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Deutschland stiegen zum Jahresende 2024 gegenüber dem Jahresanfang um 6,3 Prozent. Im Vorjahr belief sich der Anstieg noch auf 3,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach ergab sich so zum Jahresende 2024 insgesamt Schulden im Umfang von 343,8 Milliarden Euro oder 4.448 Euro pro Kopf.